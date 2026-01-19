El PIB de China cumple con el objetivo oficial al crecer de nuevo un 5 % en 2025

1 minuto

Shanghái (China), 19 ene (EFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 5 % en 2025, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Esto supone una repetición de la tasa registrada en 2024, y queda además en línea con el objetivo oficial que se habían marcado las autoridades a principios del año pasado, el cual contemplaba de nuevo un incremento de «en torno a un 5 %».

En el último trimestre de 2025, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 1,2 % en términos intertrimestrales y aumentó un 4,5 % en comparación con el mismo período del año anterior. EFE

vec/lcl/seo

(foto)(video)