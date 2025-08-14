The Swiss voice in the world since 1935

El PIB del Reino Unido crece 0,3% en el 2T, más de lo previsto

El Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido creció 0,3% en el segundo trimestre, informó el jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), una cifra mejor que lo que se había pronosticado pero en repliegue comparado al trimestre anterior (+0,7%), debido a los aranceles de Estados Unidos y a la subida de los impuestos.

Las proyecciones para este segundo trimestre eran de 0,1%, según los analistas consultados por Bloomberg.

Estas cifras «son positivas, con un buen comienzo de año y un crecimiento que continúa en el segundo trimestre. Pero aún queda mucho por hacer», afirmó la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, en un comunicado.

La economía británica se ha visto afectada durante este trimestre por la entrada en vigor de las subidas de impuestos anunciadas en 2024 por el gobierno laborista, sobre todo en las cotizaciones patronales.

Pero también por los aranceles de Donald Trump, aunque el Reino Unido logró llegar a un acuerdo con Estados Unidos para reducirlos al 10 % en la mayoría de los productos.

Para Lindsay James, de Quilter Investors, estas cifras «muestran que el crecimiento alentador observado en el primer trimestre era en parte una ilusión y es poco probable que se repita a corto plazo».

Las dificultades presupuestarias del gobierno, que podría verse obligado a anunciar nuevas subidas de impuestos en los próximos meses, ensombrecen aún más el panorama.

