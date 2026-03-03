El plan de cable submarino chino pone fin abruptamente a la transición Boric-Kast en Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin este martes a las reuniones de transición con el gobierno saliente de Gabriel Boric tras acusarlo de no compartir información sobre un proyecto de cable submarino chino.

La iniciativa implica la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas, en una nueva ruta digital transpacífica para ampliar y diversificar la cobertura.

Actualmente, la cobertura digital de Chile depende casi totalmente de cables que pasan por Estados Unidos. El gobierno estadounidense estima que el proyecto entre China y Chile socava la seguridad regional y por ello revocó en febrero los visados de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

El gobierno chileno niega la acusación.

Boric y Kast se reunieron este martes por tercera vez en el palacio de La Moneda para coordinar las labores del traspaso de mando del próximo 11 de marzo.

La reunión se extendió por cerca de 20 minutos, pero terminó de manera abrupta luego de que Kast exigió a Boric retractarse por haber informado que había conversado con él sobre el proyecto chino, según explicó Boric a periodistas al final del encuentro.

Boric dijo que «es falso» que Kast no haya sido informado y se negó a retractarse.

En una entrevista con el canal Mega el lunes pasado, el mandatario indicó que el 18 de febrero avisó al presidente electo que había recibido amenazas de Estados Unidos por la tramitación del proyecto chino.

A raíz del desacuerdo, Kast suspendió este martes una serie de reuniones de coordinación entre ministros entrantes y salientes, agregó Boric.

«En todo momento ha existido y existirá plena disposición de que el traspaso (de mando) sea absolutamente transparente e impecable», aseguró el mandatario.

Tras salir de La Moneda este martes, Kast dijo que no confía en la información que le entrega el gobierno y que por ende ha finalizado el proceso de traspaso de mando que llevaban en conjunto.

El gobierno de Boric asegura que la sanción estadounidense a los tres funcionarios chilenos es inédita y envió una nota de protesta en respuesta.

De acuerdo a las autoridades locales, el proyecto de cable submarino chino está todavía en etapa de evaluación.

