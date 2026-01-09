El PLD condena intervención militar estadounidense en Venezuela

Santo Domingo, 9 ene (EFE).- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) condenó este viernes la operación militar realizada por el gobierno de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero, que incluyó bombardeos selectivos en Caracas y otras zonas del país, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa.

El secretario de asuntos internacionales del PLD, el diputado Gustavo Sánchez, dijo en una nota que la carencia de legitimidad democrática de un gobierno «nunca» puede servir de justificación para la violación de la soberanía de un Estado independiente.

Indicó que el uso de la fuerza y el poderío militar para derrocar autoridades, basándose en acusaciones que no justifican una incursión armada, representa un regreso a prácticas propias de un pasado ominoso que la humanidad creía superado.

“Callar ante semejante violación de la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas, independientemente de las responsabilidades que se atribuyan a sus autoridades, equivaldría a hacernos cómplices de tan grave desafuero”, expresó Sánchez.

Manifestó que la operación militar ejecutada por Estados Unidos sienta un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional.

“Esta Secretaría no defiende al régimen venezolano ni sus acciones internas, sino que rechaza categóricamente que el cuestionamiento de su legitimidad sea utilizado como excusa para vulnerar principios superiores del orden internacional”, puntualizó.

«La promoción de la democracia no puede imponerse con misiles. La historia demuestra que la democracia no nace de la invasión, ni la libertad se impone por la fuerza, rechazar la guerra no nos convierte en cómplices del autoritarismo», abundó el legislador.EFE

