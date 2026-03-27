El pleno del Supremo de Honduras ratifica a Wagner Vallecillo como su nuevo presidente

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Tegucigalpa, 26 mar (EFE).- El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó este jueves al magistrado Wagner Vallecillo como nuevo titular de ese poder del Estado, luego de que el miércoles fuera elegido interinamente por el Parlamento, en sustitución de Rebeca Ráquel Obando.

El anuncio lo hizo el mismo Vallecillo tras finalizar una sesión del pleno del Supremo integrado por quince magistrados, entre ellos Obando, quien el miércoles renunció como presidenta para no someterse a un juicio político que le abriría el Legislativo.

«Hemos concluido el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para mí es un alto honor informarle al pueblo hondureño que hemos recibido el apoyo de las compañeras y compañeros magistrados del pleno, quienes de manera unánime han ratificado la iniciativa presentada en el Congreso Nacional de la República», dijo Vallecillo. EFE

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