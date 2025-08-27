El poder ideológico de la India toma partido en la guerra comercial y pide resistir a EEUU

2 minutos

Nueva Delhi, 27 ago (EFE).- El poderoso brazo ideológico del movimiento nacionalista hindú que gobierna la India llamó este miércoles a resistir la «presión» económica extranjera y a impulsar la autosuficiencia del país, en un contundente discurso pronunciado el mismo día en que entraron en vigor los aranceles del 50 % de Estados Unidos.

Mohan Bhagwat, el jefe del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), la organización matriz del partido del primer ministro Narendra Modi, respaldó públicamente una línea dura e instó a la India a importar solo productos «esenciales», reviviendo el concepto de swadeshi (productos locales), una piedra angular de la ideología nacionalista hindú desde su fundación.

«El comercio internacional continuará, pero debe estar libre de presiones», afirmó Bhagwat durante la serie de conferencias por el centenario de la organización.

El RSS, fundado hace un siglo, es una figura profundamente controvertida que fue brevemente prohibida tras el asesinato de Mahatma Gandhi en 1948 a manos de un exmiembro de la organización.

Desde entonces, grupos de derechos humanos acusan recurrentemente a sus miembros de fomentar el extremismo religioso.

Su objetivo declarado de transformar la India en una «Nación Hindú» (Hindu Rashtra) es visto por sus críticos como un proyecto para desmantelar el secularismo consagrado en la Constitución del país. Modi, así como la mayoría de su gabinete, son productos de su disciplina.

El discurso se produce en un día de máxima tensión, después de que Washington activara un gravamen adicional del 25 % en represalia por la compra india de petróleo ruso, elevando la tasa arancelaria total al 50 %.

El llamado de Bhagwat refuerza la línea adoptada por el propio Modi, quien hace dos días en Ahmedabad también instó a la población a «soportar la presión» e impulsar el consumo de productos «hecho en India». EFE

igr/llb