El polémico régimen de excepción en El Salvador cumple cuatro años

2 minutos

San Salvador, 27 mar (EFE).- El régimen de excepción, una medida implementada para combatir a las bandas criminales en El Salvador, cumple este viernes cuatro años de vigencia, entre el apoyo de la población por la reducción de los homicidios en el país y las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Esta polémica medida fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.

Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

Bukele y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.

Sin embargo, el país venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.

Muertes en cárceles y denuncias de violaciones

La abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció este viernes que en «este camino de régimen de excepción hemos tenidos una gran cantidad de violaciones a derechos humanos» y reveló que la organización ha registrado la muerte en diferentes cárceles del país de al menos 504 personas detenidas entre abril de 2022 a marzo 2026.

Organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, en un 98 % de los casos por detención arbitraria y en un 75 % con responsabilidad de los agentes de la Policía.

El Congreso aprobó el jueves la prórroga 49 del régimen de excepción, durante el cual se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad», según juristas internacionales, bajo la justificación de «la aún existencia de grupos terroristas» que «de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos».

Durante el régimen de excepción, que es respaldado por cerca de un 85 % de la población, han sido detenidas más de 91.650 personas señaladas de ser pandilleros o tener vínculos con estas bandas.EFE

sa/rao/rod