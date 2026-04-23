El policía que constató la muerte de Maradona reitera que estaba «muy hinchado»

3 minutos

Buenos Aires, 23 abr (EFE).- El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona celebró este jueves su cuarta audiencia, en la que el policía Lucas Farías, primer agente en constatar la muerte del ‘Diez’, reiteró que lo halló «muy hinchado».

La cuarta audiencia del nuevo juicio, tras la anulación del primero en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, se centró en los acontecimientos del 25 de noviembre de 2020, día en el que Maradona falleció, con 60 años recién cumplidos, mientras recibía cuidados domiciliarios en una casa de la localidad de Tigre, en las afueras de Buenos Aires.

El oficial Farías relató con todo lujo de detalles el procedimiento llevado a cabo aquella jornada y recordó que lo primero que vio fue «el cuerpo de una persona que estaba tapada y muy hinchada».

Explicó además las personas que estaban presentes en la casa, así como el rol con el que cada uno se describió en aquel momento.

Entre ellos, el neurocirujano Leopoldo Luque, que se presentó ese día como «médico personal de Maradona», a pesar de que en la segunda audiencia asegurara que no estaba a cargo de la salud del astro del fútbol.

Farías también describió la casa en la que falleció Maradona: «Era una habitación normal, no la habitación del tratamiento de una persona, como si fuera la habitación de mi casa».

Con Gianinna Maradona, una de las hijas del futbolista, presente en la sala, la Fiscalía expuso un vídeo de 17 minutos grabado por la Policía Científica aquel día, en el que se puede ver al ‘Diez’ sin vida, recostado boca arriba, con el abdomen desproporcionadamente inflamado.

Luego fue el turno de Cristian Méndez, entonces director de la Policía Científica, quien también repaso lo percibido ese día y afirmó que “no estaban las cosas tan limpias, ni tan ordenadas” y que recordaba «un baño portátil».

Además, explicó que había percibido en el futbolista un «estómago globoso», un término médico para describir la prominencia estomacal y un hongo de espuma alrededor de su boca, «propio de la ascitis (agua en la panza) y un pulmón en lucha”.

«Quedó demostrado que la casa era un desastre. Me da mucha bronca», dijo Gianinna en un receso de la audiencia y agregó que, desde su punto de vista, había «fines económicos» detrás del accionar de los médicos.

Este tribunal también juzga a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

fpe/erm/ajs