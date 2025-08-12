El politólogo y exactor porno Juan Florián asume como ministro de Igualdad en Colombia

Bogotá, 11 ago (EFE).- El politólogo Juan Florián, quien fue actor porno, asumió este lunes como ministro de la Igualdad de Colombia, cartera en la que desde abril ocupaba el cargo de viceministro, según un decreto presidencial publicado este lunes.

«Con orgullo y compromiso asumo hoy como ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz», declaró Florián durante la posesión, en reemplazo de Carlos Rosero.

El nuevo ministro, politólogo de formación, cuenta con 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional, como Médicos Sin Fronteras y Save the Children.

También fue trabajador sexual e hizo contenido pornográfico para adultos, según reveló él mismo a principios de agosto en las redes sociales: «No, no vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad. Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo, y fui migrante», escribió Florián.

«Pero también soy politólogo, he sido constructor de políticas públicas, gerente público, defensor de los derechos humanos, viceministro y, sobre todo, un hijo del pueblo que no olvida de dónde viene», agregó.

El Ministerio de Igualdad fue creado en los primeros meses del Gobierno de Petro, en 2022, y fue inicialmente adjudicado a la vicepresidenta Francia Márquez.

Sin embargo, el mandatario le retiró esa cartera luego de que, en una tensa reunión ministerial en febrero pasado, Márquez criticara a algunos ministros cercanos al presidente.

Con su salida, el Gobierno nombró a Rosero, un líder afrodescendiente, como jefe de la cartera y a Florián como viceministro, una decisión a la que se opusieron tanto Márquez como su sucesor, según reveló Petro el mes pasado.

«A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno», le dijo Petro a Rosero en otro consejo de ministros, el 15 de julio, en alusión Florián.

El mandatario indicó que Florián dirigió una organización de personas LGTBI en Bogotá, por lo que fue amenazado de muerte y debió exiliarse en París, donde recurrió a la pornografía para sobrevivir. EFE

