El portaaviones chino Liaoning pasa por el estrecho de Taiwán, según Taipéi

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Taipéi, 20 abr (EFE).- El portaaviones chino Liaoning navegó este lunes por el estrecho de Taiwán, apenas un día después de que Pekín anunciara el despliegue de una formación naval en el Pacífico Occidental, según el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) taiwánes.

«El portaaviones Liaoning (CV-16) del Partido Comunista de China transitó hoy (lunes 20) por el estrecho de Taiwán, mientras las Fuerzas Armadas mantienen una estrecha vigilancia», señaló el MDN en un breve comunicado, acompañado de una fotografía en blanco y negro de la embarcación.

La cartera castrense no brindó detalles adicionales sobre el rumbo ni la naturaleza de la misión del Liaoning, el más antiguo de los tres portaaviones que tiene operativos el gigante asiático.

El Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), organismo encargado de las operaciones militares en torno a Taiwán, anunció este domingo que la formación naval 133 llevará a cabo ejercicios en el Pacífico Occidental para probar sus capacidades operativas en alta mar.

Las embarcaciones, que están lideradas por el destructor Baotou, de la clase 052D, tienen previsto transitar por el canal de Yokoate, una vía marítima más próxima al territorio continental japonés que el estrecho de Miyako, por el que han pasado buques chinos en ejercicios anteriores.

Por el momento se desconoce si el Liaoning forma parte de dicha formación naval o pertenece a una distinta.

Respecto a este despliegue, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, afirmó este lunes que el MDN empleará capacidades conjuntas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como «diversas fuentes de información», para mantener un «seguimiento exhaustivo» de los movimientos de estos barcos.

En su último informe, la cartera de Defensa notificó la presencia de once buques de la Armada china en los alrededores de Taiwán entre las 06:00 horas del domingo (22:00 GMT del sábado) y las 06:00 horas de este lunes (22:00 GMT del domingo), la cifra diaria más alta que se ha reportado en lo que va de mes.

El despliegue de esta formación naval, que Pekín definió como un «entrenamiento de rutina», se anunció tan solo dos días después de que el Gobierno chino protestara por el tránsito del destructor JS Ikazuchi de las Fuerzas de Autodefensa de Japón por el estrecho de Taiwán.

Las fricciones entre China y Japón se recrudecieron a finales del año pasado, cuando la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugirió que las fuerzas japonesas podrían intervenir en caso de un conflicto en Taiwán. EFE

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