El portugués Leonardo Jardim deja el Cruzeiro tras caer en ‘semis’ de la Copa de Brasil

2 minutos

São Paulo, 15 dic (EFE).- El Cruzeiro anunció este lunes la salida del técnico portugués Leonardo Jardim, un día después de que el equipo cayera eliminado en las semifinales de la Copa de Brasil frente al Corinthians en la tanda de penaltis.

«Cruzeiro anuncia que el técnico Leonardo Jardim no continuará como entrenador del equipo en la temporada 2026», señaló el club de Belo Horizonte en sus redes sociales.

Jardim, de 51 años, abandona la disciplina celeste después de cuajar una buena temporada, en la que finalizó en una meritoria tercera posición en la Liga brasileña, por detrás apenas de dos gigantes como Palmeiras y el campeón Flamengo.

El cuadro de Belo Horizonte estuvo muy cerca de clasificarse para la final de la Copa de Brasil. Tropezó en el encuentro de ida (0-1), pero la victoria en la vuelta, disputado el domingo pasado en la cancha del Corinthians, fue insuficiente (1-2).

La eliminatoria finalmente se definió en la tanda de penaltis, en la que brilló el portero corinthiano Hugo Souza.

Jardim llegó al banquillo de la ‘Raposa’ en febrero pasado y tenía contrato hasta finales de 2026, pero ha decidido anticipar su adiós porque «no desea trabajar más como entrenador», según el portal Ge.

El mismo medio deportivo afirmó que el exseleccionador brasileño Tite figura en la lista de principales candidatos para sustituir al preparador luso.

La directiva del Cruzeiro agradeció en las redes sociales «la dedicación, el compromiso y el profesionalismo demostrados a lo largo del año» por parte de Jardim y su equipo de auxiliares.

«Les deseamos mucho éxito en sus futuras carreras», añadió. EFE

