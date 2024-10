El PP pide al Gobierno mover ficha para ley de extranjería y no comenta centros de retorno

3 minutos

Bruselas, 17 oct (EFE).- El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Fiejóo, instó este jueves al Gobierno a «hacer alguna propuesta» antes de retomar la negociación de la reforma de la ley de extranjería, aunque no comentó su postura sobre los centros de retorno que ha planteado la Comisión Europea (CE) y a los que se ha opuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«El Gobierno ha desechado nuestras propuestas, nuestros argumentos y nuestros acuerdos de consenso. Me gustaría que el Gobierno haga alguna propuesta. En este Consejo Europeo se va a volver a hablar de inmigración y quizás después (…) el Gobierno pueda mover ficha», dijo Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de líderes populares previa al Consejo Europeo de otoño.

Fuentes de la dirección nacional del PP han apuntado, tras emplazarles el Gobierno a una reunión, que el Ejecutivo no se ha movido desde el momento en el que los populares decidieron suspender el diálogo, exigiendo a Sánchez que recurra a la ayuda europea, por lo que no hay novedades que les lleven a volver, por el momento, a la mesa de negociación.

«Es inconcebible que España siga sin pedir ayuda a la Comisión Europea, (…) sin utilizar todos los recursos que pone a disposición Frontex. Es inconcebible que Frontex siga sin tener autorización para volar las aguas del archipiélago canario», dijo Feijóo, que consideró que España «no tiene una política de inmigración homologable al resto de los países de la Unión Europea (UE)».

El líder popular acusó a España de «ser único país del sur de Europa que no tiene acuerdos bilaterales con países africanos», pese a que el Gobierno firmó recientemente pactos con Mauritania, Senegal y Gambia, y aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se está quedando sólo en este debate».

«Los titulares de los gobiernos europeos hacen muy bien dedicar este Consejo a ver cómo podemos afrontar y luchar contra la inmigración irregular. No hay una solución mágica ni una solución igualitaria y mimética entre todos los países, pero lo que no podemos en ningún caso es no tener política migratoria y quedarnos aislados. España en este momento es un país que está aislado en sus políticas migratorias», aseguró.

Feijóo no se pronunció específicamente sobre su postura respecto a los centros de retorno planteados por la CE, que apoyan varios países europeos pero ha rechazado Sánchez, y dijo que el problema de España «es canario y a ese problema le tenemos que responder».

«Nuestro problema es Frontex, nuestro problema son los medios de colaboración con los países de origen», apuntó Feijóo, que criticó al mismo tiempo que «mientras que los países y sus dirigentes están buscando puntos de acuerdo para luchar contra la política de migración irregular, Sánchez se está quedando solo en este debate». EFE

lzu-ml/cat/jac

(foto) (vídeo)