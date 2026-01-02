El precio del dólar registra un aumento anual del 479% en 2025 en Venezuela

La economía venezolana, ampliamente dolarizada, cierra un complejo año 2025 con un aumento anual del precio oficial del dólar de un 479%, mientras se amplía cada vez más la brecha con el mercado negro, donde la divisa se cotiza en casi el doble.

El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Sin embargo, no se produjo una dolarización formal y coexisten un dólar «oficial», regulado por el gobierno, y uno «paralelo».

El Banco Central de Venezuela (BCV) tasó este miércoles el dólar en 301,37 bolívares (moneda venezolana), precio vigente hasta el 2 de enero, lo que muestra un incremento del 479,25% frente a los 52,02 bolívares que marcaba el ente emisor al inicio de 2025.

El país ha experimentado un deterioro frente al desempeño económico del último lustro, a lo que se suma la crisis con Estados Unidos, que movilizó en agosto sus tropas al Caribe y ha ejercido presión sobre Venezuela.

El presidente Donald Trump ha lanzado más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y ordenó la incautación de buques con petróleo venezolano, principal recurso del país.

En este contexto, el año cierra con una marcada inflación, elevados precios del dólar, escasez de divisas en efectivo y un creciente uso de criptomonedas en una economía dolarizada.

En tanto se amplía la brecha con el mercado negro, determinado por plataformas de intercambio de criptomonedas a través del USDT y USDC, que equivalen al precio del dólar paralelo y cuyas tasas rondan los 560 bolívares, una diferencia de al menos un 85% frente al oficial.

Un 80% del mercado cambiario venezolano se concentra en estas plataformas, según economistas.

Este aumento ha propiciado una galopante inflación que podría ser mayor al 500% en 2025, según valoran consultoras privadas ante la ausencia de cifras oficiales. El BCV no publica estos índices desde octubre de 2024.

Economistas también calculan una variación de precios en dólares del 32% este año.

Estas cifras reavivan los temores de la hiperinflación en Venezuela entre finales de 2017 e inicios de 2022, que erosionó la capacidad de compra con la moneda local e impulsó la migración de venezolanos.

A pesar de los indicadores negativos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima un crecimiento económico del 6,5% y Maduro un 9% en 2025, que ponen en duda algunos economistas, en gran medida gracias a un aumento de la producción petrolera por encima del millón de barriles.

Venezuela está bajo un embargo petrolero de Estados Unidos desde 2019, que empeoró a inicios de diciembre, cuando Trump ordenó impedir el tránsito de buques sancionados desde y hacia el país sudamericano.

Expertos prevén consecuencias para la economía si la medida se extiende durante 2026.

