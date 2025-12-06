El presentador de televisión peruano Phillip Butters renuncia a ser candidato presidencial

3 minutos

Lima, 5 dic (EFE).- El candidato presidencial peruano Phillip Butters, célebre presentador de televisión y empresario, anunció este viernes su renuncia al partido derechista Avanza País con el que iba a presentarse a las elecciones del próximo año.

«He tomado la decisión de declinar mi precandidatura presidencial en Avanza País. No existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria. Gracias a todos los que apoyaron la propuesta», señaló Butters en la red social X.

Butters, que contaba con una intención de voto entre el 1,1 y 1,4 % según las últimas encuestas electorales, agregó que «no se deben ni incluir, ni nombrar, ni siquiera sugerir personajes con reputación dudosa, acusaciones pendientes».

Además, el propio presentador de televisión difundió la carta notarial en la que comunicó al partido Avanza País su renuncia oficial en la que cuestiona al partido derechista.

«Me resulta evidente que, en el transcurso del tiempo y desde mi adhesión al partido no se ha logrado implementar ni mucho menos consolidar temas mínimos de organización, de control, financiamiento y de desarrollo político que son elementales para poder enfrentar una responsabilidad de la naturaleza que el partido me delegó», indicó Butters.

La campaña política del polémico comunicador quedó marcada cuando tuvo que abandonar la ciudad de Juliaca escoltado entre policías mientras una muchedumbre le lanzaba basura y orines al rechazar su presencia en esa ciudad en el altiplano del sur de Perú.

Colectivos ciudadanos y familiares de los fallecidos en las protestas de 2023 contra la llegada al poder de la ahora destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) tras el encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022) exigieron su inmediata salida de la ciudad, al recordarle sus opiniones en ese momento, donde defendió que las fuerzas estatales disparasen contra los manifestantes.

Según el sondeo de la empresa CPI publicado este jueves, casi un 50 % de los peruanos no tiene candidato para las próximas elecciones. Un 30,7 % sigue indeciso y un 19,2 % piensa votar en blanco o nulo.

El primer candidato en intención de voto es el ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, con 12,5 %; seguido de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con el 7,6 %.

En tercer lugar aparece el hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), Mario Vizcarra, quien asumió la candidatura por el partido Perú Primero, tras la condena al exmandatario por corrupción, con el 6,7 % de intención de voto. EFE

