El presidente de Alemania hará una visita de Estado al Reino Unido tras su paso por España

3 minutos

Londres, 1 dic (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará entre el miércoles y el viernes una visita de Estado al Reino Unido, invitado por el rey Carlos III y la reina consorte Camila, después de su viaje a España la semana pasada, confirmó este lunes el Palacio de Buckingham.

Según un comunicado, Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, serán recibidos el miércoles en el aeropuerto londinense de Heathrow por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, antes de desplazarse al Castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres.

Allí tendrá lugar una ceremonia de bienvenida, con saludo real y salvas de cañón, tras lo cual la pareja participará en la procesión en carruaje hacia el castillo.

En el patio interior, Steinmeier inspeccionará la Guardia de Honor y presenciará el desfile militar, para después asistir al almuerzo oficial.

Por la tarde, el presidente se reunirá con el primer ministro, Keir Starmer, en su despacho en Downing Street, y asistirá a un foro con líderes empresariales.

Elke Büdenbender, por su parte, visitará la escuela primaria Judith Kerr, en el sur londinense, donde se destacará la conexión del centro con su homónima, la escritora e ilustradora británica de origen alemán y judío, autora del famoso cuento «El tigre que vino a cenar», según indicó el Palacio.

La jornada concluirá con un banquete en Windsor, ofrecido por los reyes, en el que ambos jefes de Estado pronunciarán discursos, de acuerdo con la nota.

El jueves, la pareja alemana depositará flores en la tumba de Isabel II en la capilla de San Jorge en Windsor, tras lo cual se desplazará a Londres para hacer otra ofrenda en la abadía de Westminster.

Steinmeier pronunciará un discurso en el Parlamento de Westminster y después mantendrá un encuentro con futbolistas alemanes de la Premier League y asistirá a un banquete en la City de Londres, el centro financiero capitalino.

El viernes, el presidente rendirá homenaje a la memoria histórica en Coventry, en el centro de Inglaterra, depositando una ofrenda en las ruinas de la catedral bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, antes de visitar la Universidad de Oxford, en el sureste, que le otorgará un doctorado honorífico.

La pareja presidencial llegará al Reino Unido tras un viaje de varios días a España la semana pasada, donde mantuvieron encuentros con autoridades españolas y, entre otras actividades, visitaron la localidad vasca de Gernika, que sufrió un bombardeo de fuerzas alemanas e italianas durante la Guerra Civil española.

Se trata de la primera visita de Estado de un presidente alemán a territorio británico en casi tres décadas, orientada a reforzar los lazos bilaterales y la cooperación europea, según Buckingham.

La última visita similar se remonta a 1998, cuando el entonces presidente Roman Herzog fue recibido por Isabel II, mientras que el actual monarca británico realizó su primera visita de Estado a Alemania en 2023. EFE

jm/lar