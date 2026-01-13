El presidente de Alemania rechaza cuestionar fronteras danesas por motivos de seguridad

Berlín, 13 ene (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo este martes que los intereses relacionados con la seguridad sobre el Ártico no justifican que se cuestionen las fronteras de Dinamarca, en una alusión a los argumentos que esgrime el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia.

«La soberanía y la integridad territorial de todos los Estados de la comunidad internacional no sólo son principios de la Carta de las Naciones Unidas, sino también de la OTAN», afirmó Steinmeier en su discurso de Año Nuevo ante el cuerpo diplomático.

«Por eso, Ucrania puede seguir contando con nuestro apoyo. Y por eso, los intereses legítimos en materia de seguridad en el Ártico no justifican que se cuestionen las fronteras del Reino de Dinamarca», agregó en una intervención en la que también defendió la vigencia del derecho internacional y se opuso al egoísmo de las naciones.

«¡Unámonos contra la moda del egoísmo nacional!», exhortó Steinmeier, antes de defender lo que llamó «soluciones viables» a través de la «cooperación» para cuestiones de seguridad, los problemas relacionados con el cambio climático, la inmigración o asuntos económicos como hacer más resilientes las cadenas de suministro y la tecnología.

Por eso, el presidente alemán destacó el papel de una Europa unida.

«Para poder actuar así en el exterior, necesitamos también una Europa unida en su interior», agregó al tiempo que deseó una «Europa soberana, pero no aislada, abierta a nuevas alianzas, pero no ingenua, una Europa capaz de imponerse precisamente porque apuesta por la cooperación». EFE

