El presidente de Bolivia cambia al ministro de Hidrocarburos en medio de la crisis por la gasolina

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El presidente boliviano, Rodrigo Paz, cambió este miércoles al ministro de Hidrocarburos, en medio de las dificultades de su gobierno para resolver la crisis por la venta de gasolina de mala calidad y que causó daños a miles de motores de vehículos.

Sindicatos de chóferes critican desde hace meses a la administración de Paz y a la estatal petrolera YPFB por la venta de combustibles con contaminantes.

El gobierno ha denunciado una red internacional que opera en países vecinos que roba y adultera gasolina.

También ha reconocido que la contaminación se debía a restos de óxido en los tanques de almacenamiento de la estatal YPFB que hace acopio de carburantes para su distribución a estaciones de servicio.

Paz posesionó en una ceremonia en el Palacio de Gobierno a Marcelo Blanco Quintanilla y agradeció al saliente Mauricio Medinaceli. El ministerio de Hidrocarburos tiene tutela sobre la empresa YPFB.

El jefe de estado demandó a la nueva autoridad a ser parte del mandato de «derrotar el Estado tranca (burocrático) que tanto daño nos ha hecho» y al que llamó «estado corrupto».

La estatal YPFB ha recibido más de 10.000 reclamos de dueños de vehículos por daños a sus motores. Ha compensado con unos 2 millones de dólares a más de 7.100.

El gobernante, de 58 años, tuvo que enfrentar al inicio de su mandato en noviembre una aguda escasez de combustibles en estaciones de servicio y de dólares en la banca.

La importación de carburantes estaba subsidiada, lo que provocó que el país agote sus reservas financieras.

Paz anuló en diciembre la subvención de la gasolina y diésel e hizo desaparecer las filas en las estaciones de servicio, pero la mala calidad de los carburantes está afectando su gestión.

Aún debe resolver la falta de divisas.

jac/cjc