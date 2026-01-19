El presidente de Bulgaria anuncia su dimisión cuando el país está también sin Gobierno

3 minutos

Varna (Bulgaria), 19 ene (EFE).- El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció este lunes su dimisión tras nueve años en el cargo, en un momento en que el país balcánico se encuentra sin un Gobierno regular, después de la renuncia del Ejecutivo en diciembre tras unas protestas ciudadanas que se iniciaron por la introducción del euro.

«Hoy me dirijo por última vez a ustedes como presidente. En primer lugar me gustaría pedir perdón por lo que no pude lograr. Pero precisamente mi convicción de que lo lograremos es uno de los principales motivos de esta decisión», dijo Radev en una declaración emitida en la televisión pública BNT.

En los últimos días se especulaba con que podría renunciar para lanzar su propio proyecto político de cara a las elecciones anticipadas, que se prevén en marzo o abril y que serán las octavas en Bulgaria desde 2021, en una etapa marcada por la inestabilidad.

El presidente indicó que presentará mañana su dimisión ante el Tribunal Constitucional y que su mandato, que expira en enero de 2027, lo finalizará la hasta ahora vicepresidenta, Iliana Yotova.

Yotova será quien tendrá que designar un primer ministro técnico al frente de un Gobierno interino y fijar la fecha de las elecciones legislativas, a finales de marzo o principios de abril.

El dimitido presidente, un antiguo general considerado prorruso, recordó que desde 2021 las circunstancias le obligaron a nombrar gobiernos interinos en siete ocasiones para defender, en el marco de sus competencias, el Estado y el interés público.

Y apuntó que en estos nueve años de su mandato Bulgaria ha completado su integración europea, aunque eso no ha acabado con la insatisfacción ciudadana en el país más pobre de la Unión Europea (UE).

«Ahora somos miembros de Schengen y de la Eurozona, un horizonte que nuestra sociedad se fijó a finales de los noventa. La pregunta aquí es por qué el logro de estos objetivos no trajo estabilidad ni satisfacción. ¿Por qué los búlgaros dejaron de votar? ¿Por qué no confían en los medios de comunicación ni en la Justicia?», se preguntó Radev.

En respuesta, aseguró que la clase política actual había traicionado las esperanzas de los búlgaros al llegar a acuerdos con la oligarquía y expuso que dos tercios de ciudadanos con derecho a voto no acuden a las urnas y se necesita un nuevo contrato social que ilusione a la población.

«Nuestra democracia no sobrevivirá si la dejamos en manos de corruptos y extremistas. Depende del compromiso personal de cada uno de nosotros y su confianza me obliga a proteger el Estado, las instituciones y nuestro futuro», dijo Radev, que pareció aludir así a que participará como candidato en las próximas elecciones legislativas.

Radev declaró que la serie de protestas multitudinarias de finales de 2025 fue una «inspiración», cuando centenares de miles de ciudadanos se concentraron en las plazas de todas las grandes ciudades para protestar contra la corrupción, representada por el líder del conservador GERB, Boyko Borisov, y por el líder del partido DPS–Nuevo Comienzo, el controvertido empresario Delyan Peevski, sancionado por EE.UU. y Reino Unido por corrupción.

Las movilizaciones, espoleadas por el rechazo a un presupuesto de 2026 con medidas impopulares y por el temor al encarecimiento de la vida en vísperas de la entrada en el euro, acabaron forzando la dimisión del Gobierno tripartito del conservador Rosen Zhelyazkov el 11 de diciembre.EFE

vp/ll/rf