El presidente de Chad lamenta la muerte del ayatolá Jameneí en un ataque de EEUU e Israel

1 minuto

Nairobi, 1 mar (EFE).- El presidente de Chad, Mahamat Idriss Deby Itno, lamentó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel cometido este sábado contra Irán.

«Con profunda tristeza me enteré del fallecimiento del Líder Supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en las trágicas circunstancias de los recientes ataques aéreos», afirmó Deby Itno en un comunicado.

«En este momento de luto por la República Islámica de Irán, deseo expresar mis más sinceras y sentidas condolencias al gobierno y al pueblo iraníes», subrayó el presidente chadiano.

El mandatario destacó que Chad, «comprometido con los principios de paz y solidaridad internacional, comparte el dolor de la nación iraní ante esta difícil experiencia». EFE

