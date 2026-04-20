El presidente de Colombia dice que demandará por calumnia a su par de Ecuador

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el domingo que demandará penalmente por calumnia a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quien lo acusa de sostener reuniones con supuestos miembros del narcotráfico en territorio ecuatoriano.

En medio de un largo cruce de cuestionamientos, Noboa reprocha a Petro sobre la presunta falta de apoyo para combatir al narcotráfico en la frontera entre los dos países, que desde febrero sostienen una guerra comercial con aranceles de 100%.

La crisis escaló a nivel diplomático luego de que Petro tildara de «preso político» a Jorge Glas, quien fue vicepresidente del exgobernante socialista Rafael Correa entre 2013 y 2017 y condenado por corrupción, lo cual derivó en el retiro de embajadores de ambas naciones.

«He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia», dijo el mandatario colombiano en X este domingo.

En recientes declaraciones a la revista colombiana Semana, Noboa dijo que Petro se reunió con miembros del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa (2007-2017), durante una visita privada al puerto de Manta (suroeste) con ocasión de su asistencia a la toma de posesión del ecuatoriano en 2025.

«Algunos de esos miembros tienen nexos con Fito», el alias del ecuatoriano José Adolfo Macías, jefe del poderoso grupo narco Los Choneros relacionado con el mexicano cártel de Sinaloa que fue recapturado en Manta y extraditado a Estados Unidos luego de Petro estuviera en ese puerto pesquero.

Noboa señaló que «si se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona».

Petro indicó que en Manta estuvo escribiendo un libro bajo la protección de militares ecuatorianos, por orden de Noboa, y sus escoltas de la fuerza pública colombiana.

«No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros», apuntó.

Petro anotó que publicará la lista de ecuatorianos capturados y extraditados durante su gobierno «para que no quede duda» de su lucha contra el crimen organizado.

sp/gv