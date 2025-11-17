El presidente de Congreso de Perú vulneró la neutralidad electoral, concluye organismo

1 minuto

Lima, 17 nov (EFE).- El Jurado Electoral Especial (JEE) de la ciudad de Pacasmayo, en el norte de Perú, determinó que el actual presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, vulneró el deber de neutralidad electoral al permitir el uso indebido de un equipo de vídeo del Legislativo en la presentación de la candidatura presidencial de la líder de su partido, Keiko Fujimori.

Una resolución del JEE de Pacasmayo reseñada este lunes por medios locales señaló que también fueron responsables de esta vulneración a las reglas electorales el director general parlamentario, Jaime Abensur, y un trabajador del Congreso identificado como Daniel Luza.

El pasado 30 de octubre, durante la presentación de la candidatura de Fujimori en la ciudad norteña de Trujillo, se identificó el uso de una cámara de video perteneciente al Congreso y, durante la investigación del caso, Luza afirmó que la había usado por «confusión» en el mitin político, según el organismo.

El JEE de Pacasmayo rechazó esa versión y concluyó que el uso de la cámara de video institucional favoreció directamente a Fuerza Popular, con lo que se vulneró el Reglamento de Neutralidad Electoral, que prohíbe el uso de recursos públicos en favor de una organización política o candidato. EFE

dub/pddp