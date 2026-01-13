El presidente de Corea del Sur llega a Japón para una visita oficial tras viajar a China

Tokio/Seúl, 13 ene (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, llegó a Japón este martes para una visita oficial en la que se reunirá con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, apenas una semana después de la reunión del surcoreano con su homólogo chino, Xi Jinping, y entre los esfuerzos de Tokio por contener su creciente disputa con Pekín a causa de Taiwán.

Lee aterrizó en el aeropuerto internacional de Kansai, en la ciudad occidental de Osaka, según la agencia de noticias nipona Kyodo. Lee tiene previsto reunirse esta misma tarde con Takaichi en Nara, la región natal de la mandataria y que en el siglo VIII albergó la antigua capital del país asiático.

Se espera que ambos mandatarios fortalezcan las relaciones bilaterales durante su segundo encuentro en menos de tres meses, tras reunirse en los márgenes de la cumbre de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Corea del Sur.

«En Nara, una antigua capital con una historia de más de 1.300 años, me gustaría recordar la larga historia de intercambio cultural entre Japón y la península de Corea, y seguir impulsando la relación orientada al futuro entre nuestros dos países», dijo Takaichi en la red social X el lunes.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, afirmó recientemente que durante la reunión se debatirán medidas para reforzar la cooperación en la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y la lucha contra delitos transnacionales, entre otros.

Wi agregó que se discutirá «la cooperación en asuntos regionales y globales, incluida la cuestión de la península coreana», en referencia a Corea del Norte. Ambos líderes han mostrado iniciativas de dialogar con Pionyang, aunque el régimen de Kim Jong-un sigue rechazando el diálogo.

La atención también se centrará en si dialogan sobre asuntos históricos espinosos relacionados con el dominio colonial japonés sobre la península coreana (1910-45), en medio de la postura conservadora de Takaichi, que le ha merecido críticas desde el Sur.

La visita tiene lugar días después de que el mandatario surcoreano se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita a China en una búsqueda de equilibrio en sus relaciones con ambos países vecinos.

Pekín y Tokio se encuentran enzarzados en una amplia disputa diplomática desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de Takaichi, quien afirmó que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

Lee reiteró esta semana, en una entrevista para la cadena de televisión japonesa NHK, que Seúl prioriza al mismo nivel sus relaciones con ambos países y que no intervendrá en tales disputas entre China y Japón. EFE

