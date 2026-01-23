El presidente de Ecuador confirma viaje a Panamá para participar en Foro Económico de CAF

Quito, 23 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó este viernes su presencia en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se desarrollará los días 28 y 29 en Ciudad de Panamá.

A través de un decreto publicado este viernes, Noboa anunció que volverá a estar fuera del país entre el 27 y 29 de enero con una comitiva aún por definir.

El mandatario, criticado en Ecuador por la cantidad de viajes internacionales que está realizando desde que perdió el referéndum donde proponía instaurar una Asamblea Constituyente, emitió el decreto del nuevo viaje desde Bruselas, donde se encuentra de visita oficial tras haber participado esta semana en el Foro de Davos (Suiza).

La Embajada de Ecuador en Panamá calificó de «visita histórica» la llegada de Noboa a Panamá para ser parte de la cita de la CAF, al señalar que «la expectativa es que este espacio contribuya a fortalecer y dinamizar las excelentes relaciones bilaterales y de amistad que actualmente tienen ambos países, tanto en el ámbito comercial y de inversiones».

La delegación diplomática aseveró que las relaciones entre Ecuador y Panamá se encuentran en «un excelente momento», con sintonía entre Noboa y su homólogo panameño José Raúl Mulino, con quien concidió y se reunió en Davos.

«Por un lado, el Ecuador suscribió con Panamá el ‘Convenio de intercambio de información tributaria’, en agosto de 2025, lo que permitió la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales; en reciprocidad, el Consejo de Gabinete de Panamá derogó las medidas de retorsión contra el Ecuador, el 16 de diciembre de 2025», recordó la embajada.

Asimismo, detalló que la balanza comercial entre Panamá y Ecuador registra un saldo favorable para el país andino.

De acuerdo con el último boletín de coyuntura económica del Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y septiembre de 2025, se registró un superávit de 5.034 millones de dólares FOB (valor en punto de embarque).

En cuanto a las inversiones, Panamá representa para Ecuador uno de los principales países de origen en inversión extranjera directa, alcanzando los 9,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. EFE

