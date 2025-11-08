El presidente de Ecuador Daniel Noboa llega a Bolivia para la investidura de Paz

3 minutos

La Paz, 7 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este viernes a Bolivia para participar en el acto de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, presencia que marca un cambio para las relaciones de ambos países tras el alejamiento del ecuatoriano por su tendencia conservadora.

Noboa llegó en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a las 21:45 hora local (01:45 GMT) y fue recibido por la canciller saliente, Celinda Sosa.

El mandatario ecuatoriano recibió los honores por parte del regimiento ‘Colorados de Bolivia’, a los que saludó para luego tomar un vehículo que lo llevará a La Paz.

Noboa fue el tercer mandatario en arribar a La Paz este viernes, le antecedieron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Chile, Gabriel Boric.

La llegada del presidente ecuatoriano marca un cambio en las relaciones con Bolivia, pues mientras Luis Arce, de tendencia progresista, administró el país andino, Noboa se mantuvo alejado.

Luego de que Paz ganara las elecciones, Noboa fue uno de los primeros gobernantes de la región en felicitarlo y reiteró «su compromiso» de seguir trabajando junto a Bolivia «para fortalecer lazos de cooperación, integración y amistad».

En una entrevista con EFE tras ganar las elecciones, Paz afirmó que su Gobierno establecerá relaciones internacionales con países que «tengan la democracia como principio».

También confirmaron su asistencia al cambio presidencial en Bolivia, el mandatario de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, aliado de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y de Paraguay, Santiago Peña, que llegarán este sábado.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ya está en La Paz desde esta jornada y aseguró que este viaje es el «más emotivo» de los que han realizado. Su arribo augura un acercamiento entre ambos países alejados por casi dos décadas.

Al margen de los jefes de Estado, han confirmado su llegada a Bolivia el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

La Cancillería de Bolivia informó que ya están en el país los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegará el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como «enviado especial» del presidente Xi Jinping.

Los mandatarios de la región, otros representantes de Estados, diplomáticos e invitados especiales tendrán un espacio exclusivo para participar en el acto de juramento de Paz, en la sede el Legislativo boliviano. EFE

