El presidente de Ecuador decreta un día feriado tras la victoria contra Alemania en el Mundial
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el jueves un día feriado en el país sudamericano, tras la histórica victoria de la Tricolor contra Alemania (2-1) con la que se aseguró el pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026.
«Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero», escribió Noboa en la red social X, antes de anunciar: «¡Mañana, feriado!».
Así, el viernes 26 pasó a ser festivo en todo el país, luego de un decreto firmado con tal objetivo.
El jueves, en el MetLife Stadium a las afueras de Nueva York, Ecuador tuvo que remontar contra la tetracampeona del mundo Alemania para evitar una eliminación temprana y lograr avanzar a la fase de eliminación directa.
Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata sirvieron para dar la vuelta a un marcador que abrió Leroy Sané, para alegría de los más de 50.000 hinchas ecuatorianos presentes en las gradas.
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