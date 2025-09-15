The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Ecuador elimina el subsidio al diésel

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
3 minutos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó este viernes el subsidio al diésel que representaba unos 1.100 millones de dólares anuales, con lo que el galón pasará de 1,80 a 2,80 dólares.

En años anteriores, los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron incrementar el precio de los combustibles, lo que derivó en violentas protestas, lideradas, principalmente, por la mayor organización indígena del país (Conaie), que entre 1997 y 2005 participó en revueltas que derrocaron a tres gobernantes.

Con la sorpresiva eliminación del subsidio, el gobierno de Noboa apunta a incrementar la entrega de bonos de asistencia social y entregar créditos productivos a campesinos. 

Las autoridades han enfatizado que el incremento no impactará en el precio del transporte público. 

El decreto firmado por Noboa señala que el galón (3,8 litros) de diésel para el sector automotriz costará «USD 2,80». Ese valor se mantendrá hasta el 11 de diciembre, cuando se aplicará una nueva fórmula para fijar el precio.

«A partir del 12 de diciembre se aplicará el sistema de bandas para protegerse de shocks externos», explicó a la AFP una fuente del ministerio de Economía.

Entre los argumentos del gobierno está que el subsidio al diésel «beneficia en mayor proporción a los grupos de mayores ingresos y con alta capacidad económica, lo que genera inequidad».

La ministra de Economía, Sariha Moya, en una cadena nacional señaló que el dinero del subsidio «fluía a través de una tubería rota».

«Una tubería que desviaba gran parte de los recursos al contrabando, a mafias como la minería ilegal y a los privilegiados que no lo necesitaban», sostuvo Moya al recordar que se destinaba unos 1.100 millones de dólares al año para subsidiar ese combustible.

Según el gobierno, ese dinero ahora se destinará a programas sociales y estimó que a parir de octubre 55.000 familias recibirán un bono mensual para hogares de bajos ingresos, que actualmente es de 55 dólares.

Con la eliminación del subsidio «estos recursos serán redireccionados en medidas que cierran brechas sociales y dinamizan la producción», apuntó la ministra.

Para evitar el aumento en el transporte público, el gobierno entregará a 23.300 conductores entre 400 y 1.000 dólares mensuales. También dará por tres meses una «compensación económica» al transporte comercial, de carga pesada, escolar, institucional y turístico.

En el sector productivo, 100.000 campesinos recibirán 1.000 dólares como capital semilla. También se entregarán créditos y maquinaria para trabajadores agrícolas y pesqueros.

pld/atm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR