El presidente de Ecuador ratifica un convenio con Canadá sobre seguridad social

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Guayaquil (Ecuador), 26 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó este jueves un convenio suscrito en 2024 con Canadá para ampliar los beneficios mutuos de la seguridad social para los ciudadanos de ambas partes que han emigrado al otro país.

El mandatario ratificó íntegramente el convenio por medio de un decreto ejecutivo, después de que la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad en diciembre de 2024 y el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) lo aprobó en abril de 2025.

Autoridades de los dos Gobiernos suscribieron el convenio el 24 de junio de 2024 en una ceremonia celebrada en Quito, con el objetivo de ampliar los beneficios y prestaciones en materia de seguridad social, tanto para la comunidad ecuatoriana residente en Canadá como para los canadienses que viven en Ecuador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señaló en ese entonces que los beneficios que ofrece el convenio son el «derecho a pensiones de vejez, invalidez o muerte», el «derecho a la exportación de prestaciones» y la posibilidad de mantener sus aportes en el país de su residencia o donde trabajan.

Asimismo, la «totalización de aportes, sumando los períodos acumulados en ambos Estados contratantes».

La Cancillería añadió que Ecuador tiene convenios de este tipo con otros países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, España o República Dominicana. EFE

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