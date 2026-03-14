El presidente de Ecuador se congratula por el acuerdo con EEUU que elimina aranceles

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se congratuló por el acuerdo comercial firmado el viernes con Estados Unidos que eliminará una sobretasa arancelaria de 10% que pesa sobre los productos del país sudamericano.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Producción de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, firmaron en Washington el acuerdo de comercio recíproco negociado durante diez meses.

«Este acuerdo beneficia al 53% de nuestras exportaciones no petroleras, consolida sectores productivos que ya sostienen miles de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado», dijo Noboa, un estrecho aliado en la región del mandatario Donald Trump, por la red social X.

Agregó que «Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo. Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos».

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, cuyas exportaciones a esa nación se ubicaron en 6.831 millones de dólares y sus importaciones en 9.137 millones en 2025, de acuerdo con el Banco Central ecuatoriano.

El acuerdo «ampliará y diversificará aún más el comercio y la inversión bilateral para avanzar en nuestros intereses compartidos mientras se impulsa la competitividad de Estados Unidos en América Latina», dijo Greer según un comunicado difundido por la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés).

La oficina señaló en X que el pacto «abre el mercado ecuatoriano de más de 18 millones de consumidores a las exportaciones agrícolas e industriales de Estados Unidos».

Estados Unidos apoya a Ecuador en su guerra contra el crimen organizado.

sp/mr