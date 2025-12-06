El presidente de Ecuador suscribe tratado de promoción de inversiones en Emiratos Árabes

3 minutos

Quito, 6 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió un tratado internacional de promoción y protección de inversiones, durante su visita a Emiratos Árabes Unidos (EAU), la segunda parada de una gira que comenzó en España y lo llevará luego a Noruega.

El acuerdo suscrito en el marco de la reunión que mantuvo con el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, marca un hito en la agenda geopolítica del país, pues da inicio a una nueva etapa de cooperación estratégica orientada a la atracción de inversiones de alto impacto, indicó este sábado la Presidencia en un comunicado.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, explicó que este instrumento permitirá que las inversiones gestionadas entre ambas naciones abonen al dinamismo económico de Ecuador y a la creación de plazas de empleo.

Se trata de un documento que establece garantías claras, modernas y un entorno seguro para la llegada de capital de EAU y derivarlo a sectores prioritarios como infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, economía digital, turismo, minería responsable y proyectos de desarrollo sostenible.

«Este hecho posiciona al país como un socio confiable para inversiones de largo plazo», reza el escrito.

Noboa aseveró que el mensaje al mundo es claro: «Ecuador está abierto a la inversión, al crecimiento y a las alianzas internacionales», dijo al anotar que para los ecuatorianos el tratado significa «la apertura a un nuevo mercado, con nueva inversión directa, más exportaciones y, por lo tanto, la creación de plazas de empleo».

«Para el mundo, significa que Ecuador es un país confiable y listo para convertirse en un motor de producción», apuntó el gobernante en X.

Cooperación

Por otro lado, Ecuador y EAU suscribieron un Memorando de Entendimiento para la promoción de la cooperación en materia de integridad y anticorrupción.

Esta alianza contempla la cooperación a través de estrategias, herramientas y métodos para prevenir la corrupción; innovación y uso de la tecnología en este campo; capacitación y desarrollo de capacidades profesionales; métodos para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas; y programas de sensibilización y conocimiento.

Esta herramienta -con altos estándares internacionales- centralizará la gestión de alertas sobre posibles irregularidades de corrupción en la función Ejecutiva, incorporando mecanismos robustos de protección al denunciante.

«De esta manera, Ecuador adoptará las prácticas avanzadas de uno de los sistemas de gobernanza más desarrollados de la región, coadyuvando a la transparencia, el control y la credibilidad del Estado», anotó.

Finalmente, se firmó otro Memorando de Entendimiento sobre el Desarrollo del Corredor de Innovación Tecnológica, que impulsará la cooperación internacional en áreas como la inteligencia artificial (IA).

Con este instrumento se busca promover el desarrollo tecnológico, atraer inversión extranjera y apoyar el crecimiento de empresas emergentes (‘startups’) de alto impacto.

Con este propósito se han delineado líneas de acción como la Ruta EAU-Ecuador, que se centra en la creación de una Zona Franca Tecnológica con el fin de atraer empresas emiratíes al país.

Este acuerdo se enfoca en la promoción y visibilidad de Ecuador internacionalmente mediante ferias y eventos de relevancia mundial como el Expand North Star y GITEX Global. EFE

sm/sbb

(foto) (video)