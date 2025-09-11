El presidente de Finlandia llega a Ucrania para reunirse con Zelenski
Kiev, 11 sep (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, llegó este jueves por la mañana en tren a Kiev para hablar con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre cuestiones de seguridad, inversiones, infraestructuras, sanciones a Rusia e integración europea, según anunció el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.
El segundo de Zelenski recibió a Stubb en la estación de trenes de Kiev junto con el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga. Yermak agradeció a Stubb el apoyo constante finlandés durante la guerra
Stubb ha sido uno de los líderes europeos más activos a la hora de convencer a la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que siga apoyando a Ucrania y ofrezca garantías de seguridad al país.
El presidente finlandés ha estado presente junto con los líderes de las principales potencias europeas en algunas de las conversaciones más importantes entre Trump, el Reino Unido y la UE sobre Ucrania. EFE
mg/egw/alf