El presidente de Guatemala felicita a De la Espriella por su triunfo electoral en Colombia

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Ciudad de Guatemala, 24 jun (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, felicitó este miércoles al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y le ofreció su cooperación.

Arévalo de León trasladó sus parabienes al mandatario electo a través de un mensaje en sus cuentas oficiales, en el que destacó el comportamiento de la ciudadanía colombiana durante la jornada electoral del pasado domingo.

«Saludo al pueblo colombiano por el ejercicio pacífico y democrático del reciente proceso electoral. Al presidente electo, Abelardo de la Espriella, mis mejores deseos en esta nueva e importante tarea», manifestó el gobernante del país centroamericano.

El mandatario guatemalteco añadió en su mensaje que «en Guatemala cuenta con un socio y aliado para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de nuestros pueblos».

Colombia sigue a la espera de los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del domingo en las que, según el conteo provisional, ganó por un estrecho margen De la Espriella, en un giro político que deja atrás a la izquierda gobernante.

El candidato oficialista, Iván Cepeda, reconoció este miércoles el triunfo del aspirante de la ultraderecha, que obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones (48,7 %) que logró como representante del Pacto Histórico, el actual partido gobernante. EFE

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