El presidente de Guinea-Bisáu huye al vecino Senegal tras ser derrocado por los militares

1 minuto

Nairobi, 28 nov (EFE).- El presidente saliente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, ha huido al vecino Senegal tras ser derrocado este miércoles por los militares en un golpe de Estado, confirmó el Gobierno senegalés.

En un comunicado emitido a última hora del jueves, el Ministerio de Integración Africana y Asuntos Extranjeros afirmó que, tras una serie de negociaciones con «todas las partes interesadas en Guinea-Bisáu», el Ejecutivo «fletó un avión para viajar a Bisáu», la capital.

«Esto permitió que el presidente Umaro Sissoko Embaló llegara sano y salvo a Senegal», señaló la nota oficial. EFE

