El presidente de Hungría convoca las elecciones parlamentarias para el próximo 12 de abril

1 minuto

Viena, 13 ene (EFE).- El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, considerado cercano al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, convocó este martes para el próximo 12 de abril las elecciones parlamentarias en el país centroeuropeo.

En un mensaje colgado en su página de Facebook, el mandatario magiar señaló que «uno de los pilares fundamentales de la democracia es el derecho a la libre elección».

«Animo a todos a ejercerlo», dijo Sulyok sobre estos comicios, que según las últimas encuestas podrían acabar con 16 años de gobierno del partido conservador populista Fidesz a manos de la formación opositora Tisza (Respeto y Libertad). EFE

