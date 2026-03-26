El presidente de Kenia pide fortalecer la unidad de África ante la guerra en Oriente Medio

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Nairobi, 26 mar (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, señaló este jueves la necesidad de fortalecer la unidad del continente africano frente a guerras como las de Irán o Ucrania, así como por los efectos de otras crisis como la pandemia de covid-19.

«El auge del proteccionismo, la guerra entre Rusia y Ucrania, las consecuencias persistentes de la pandemia de covid-19 y el conflicto en Oriente Medio ponen de manifiesto la urgente necesidad de que África fortalezca su unidad», declaró Ruto en un rueda de prensa conjunta con su homólogo mozambiqueño, Daniel Chapo, en Nairobi.

El jefe de Estado keniano pidió acelerar la integración regional de los países africanos para «proteger mejor» sus economías y sociedades frente a crisis externas.

«Es probable que el desafío que plantea la crisis de Oriente Medio afecte a nuestras economías, particularmente en lo que respecta al suministro de combustible y materias primas», subrayó Ruto.

El presidente keniano afirmó que ya se encuentra en coordinación con socios regionales para prevenir los efectos negativos del cierre del estrecho de Ormuz, y ya está implementando medidas para mitigar las consecuencias que tienen los cambios en las rutas marítimas, el aumento de los costes y las dificultades logísticas.

«También hemos dejado claro a los comercializadores de petróleo y a quienes poseen capacidad de almacenamiento que el Gobierno de Kenia no tolerará la escasez artificial destinada a beneficiar a quienes buscan lucrarse», agregó.

En ese sentido, Ruto y Chapo reconocieron la «alta complementariedad» de sus economías, especialmente por el gas natural y el carbón de Mozambique y las «crecientes necesidades energéticas» de Kenia.

Los dos países también firmaron tres memorandos de entendimiento en materia de formación, programas de intercambio e investigación; servicios penitenciarios y prisiones, y desarrollo juvenil y colaboración deportiva.

Asimismo, acordaron expandir la cooperación entre el puerto de la ciudad keniana de Mombasa con puertos mozambiqueños en el océano Índico, lo que representa una «importante oportunidad» para el desarrollo sostenible, la expansión del comercio y la transformación económica, según Ruto.

El turismo ocupó igualmente un «lugar destacado» en sus conversaciones, e identificaron oportunidades de colaboración en la comercialización de destinos, el desarrollo de circuitos turísticos costeros y de safaris.

«Identificamos áreas clave para el crecimiento, incluyendo productos farmacéuticos, té, aceites comestibles, cosméticos, productos industriales y agroindustria», añadió el mandatario keniano.

Por su parte, Chapo resaltó que esta cooperación puede hacer «más fácil» la vida de la población de Kenia y de Mozambique.

Por último, los dos países africanos acordaron aumentar su cooperación frente al terrorismo, incluido el intercambio de información de inteligencia. EFE

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