El presidente de la Autoridad Palestina convoca las primeras elecciones para el parlamento de la OLP

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, convocó por primera vez elecciones por sufragio universal para elegir a los miembros del Consejo Nacional Palestino, el parlamento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), informó este lunes la agencia oficial palestina Wafa.

Abás es presidente de la Autoridad Palestina -que ejerce una administración limitada en Cisjordania ocupada- y además dirige la OLP, una coalición de movimientos por la causa palestina de la que no forman parte el movimiento islamista Hamás ni la Yihad Islámica.

Según un decreto firmado por Abás, las elecciones están convocadas para el 1 de noviembre de 2026 y se celebrarán «en todos los lugares en los que sea posible, tanto en el interior, como en el exterior de Palestina, para garantizar la participación más alta posible», reportó Wafa.

Hasta ahora los miembros del Consejo Nacional Palestino nunca fueron elegidos, sino que eran designados.

Este consejo ejerció durante mucho tiempo como un parlamento en el exilio de la OLP, donde predomina la facción Fatá de Abás, que fue confundada por el dirigente histórico Yaser Arafat, muerto en 2004.

