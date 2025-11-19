El presidente de Nigeria confirma la muerte de un general tras una emboscada yihadista

2 minutos

Nairobi, 19 nov (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó la muerte de un general de brigada y lamentó su fallecimiento y el de dos soldados del Ejército, después de que su convoy fuera emboscado por el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) en el estado norteño de Borno.

«Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, me deprime la trágica muerte de nuestros soldados y oficiales en activo», expresó Tinubu en un comunicado difundido por su portavoz, Bayo Onanuga, a última hora del martes en la red social X.

Dos soldados y dos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada (CJTF, milicia que apoya al Ejército nigeriano en la lucha antiterrorista) murieron después de que la comitiva fuera atacada el pasado viernes mientras patrullaba la localidad de Wajiroko, en la zona de Damboa.

Tras la emboscada, el general de brigada Uwa Uba fue capturado por los yihadistas y ejecutado, según confirmó a EFE un alto oficial del Ejército que pidió el anonimato, aunque hasta ahora las Fuerzas Armadas no habían confirmado ni desmentido públicamente su muerte.

La agencia de noticias Amaq, vinculada al Estado Islámico (EI), aseguró el lunes que el general huyó a un bosque cercano tras la emboscada, pero fue capturado el pasado sábado, cuando los terroristas lo interrogaron antes de dispararle y matarlo en el acto.

En este contexto, Tinubu instó a las comunidades de todo el país, especialmente en las zonas que afrontan «desafíos de seguridad», a compartir información e inteligencia que ayuden al Ejército y a la Policía.

«Insto a los líderes comunitarios y a nuestros compatriotas en todo el país (…) a compartir información útil. Su cooperación es crucial en nuestra lucha contra estos desafíos de seguridad», afirmó el mandatario.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, siglas en inglés).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. EFE

pga/pa/cg