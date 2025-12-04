El presidente de Perú afirma que ninguna persona sin documentos es bienvenida en su país

3 minutos

Lima, 3 dic (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este miércoles que el Gobierno de transición que lidera tiene entre sus principales prioridades evitar la migración ilegal y que «todas las personas que no tengan sus documentos en regla no son bienvenidas» en su país.

«Nosotros tenemos que actuar en función a los intereses nacionales. Para nosotros es importante mantener el control dentro de nuestro territorio y evitar la migración irregular», declaró el gobernante a periodistas durante una visita de trabajo a la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile.

Jerí, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete de ministros, agregó que se tomarán «las medidas correctivas» para que no entren al país extranjeros sin documentos.

Recordó, además, que el estado de emergencia que dictó el Gobierno durante 60 días en varios distritos fronterizos con Chile «se mantiene», por lo que dijo que las fuerzas de seguridad no deben «pestañear en la labor de resguardar la frontera».

«No se puede permitir ningún tipo de error. La regla general es que todas las personas que no tengan sus documentos en regla no son bienvenidas a nuestro país», enfatizó.

El mandatario también ratificó que un grupo de trabajo binacional, conformado por representantes de Perú y Chile, está encuentra evaluando «casos puntuales» de personas migrantes en situación de vulnerabilidad para tomar «medidas en base al derecho internacional humanitario».

Durante su visita de trabajo, Jerí participó en una ceremonia cívico militar, tras lo cual se trasladó hasta al distrito de Locumba para «supervisar las acciones y operativos que vienen realizando las Fuerzas Armadas en el sur del país por la defensa nacional».

Este martes, el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, afirmó que su país «no está en condiciones» de recibir un número mayor de migrantes porque ya tuvo un ingreso masivo de extranjeros en los últimos años, que afectó el funcionamiento de sus servicios básicos, según dijo.

«No estamos en condiciones de recibir un número de migrantes más importante en estos tiempos» sostuvo en alusión a los casi dos millones de venezolanos que ingresaron a territorio peruano en los últimos siete años.

De Zela dijo que la intención de Perú es trabajar con Chile para mejorar la gestión migratoria, el control policial fronterizo y evitar que se produzcan bloqueos de la carretera Panamericana, tal como hizo esta semana un grupo de migrantes aparentemente indocumentados para exigir que se les permita pasar hacia territorio peruano.

El ministro también consideró que es «bastante difícil» que se pueda establecer un corredor humanitario para trasladar a esos migrantes a su país de origen, porque «implicaría coordinaciones con Ecuador y Colombia que aún no se han hecho».

El Gobierno del derechista Jerí ha declarado en Tacna el estado de emergencia para reforzar con vigilancia policial y militar la frontera ante el temor de una eventual llegada en masa de migrantes irregulares, ante los llamamientos del candidato presidencial chileno de ultraderecha José Antonio Kast a que abandonen el país, algo que hasta ahora no se ha producido.

El Gobierno de Chile negó este martes que exista una crisis migratoria en la frontera con Perú, pese al despliegue militar de ese país, y aseguró que el flujo de personas no ha aumentado en los últimos días. EFE

