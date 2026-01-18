El presidente de Perú se disculpa por acudir encapuchado a reunión con empresario chino

2 minutos

Lima, 18 ene (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, se disculpó ante sus compatriotas por haber acudido cubierto con una capucha a una reunión que tuvo a fines de diciembre pasado con un empresario chino y dijo que colaborará con las investigaciones que se hagan.

«A todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado», sostuvo Jerí en un video publicado este domingo por la Presidencia.

El mandatario lamentó que su participación en ese encuentro, que se produjo en un chifa (restaurante de comida chino peruana) de Lima, «haya dado pie a generar suspicacias y dudas» sobre su comportamiento «y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero», según dijo.

Jerí ratificó que colaborará en las investigaciones de este caso y dijo que no se permitirá cometer nuevamente «un error de este tipo» para no debilitar la confianza en el Gobierno que debe presidir hasta julio próximo.

El programa Punto Final, de la cadena televisiva Latina, mostró el pasado domingo imágenes en las que se ve a Jerí entrando de noche a un chifa, tras llegar a bordo de un vehículo oficial y cubierto con una capucha blanca.

La Presidencia informó que la visita ocurrió el 26 de diciembre y que el gobernante se reunió con el empresario chino Zhihua Yang, al que supuestamente conoce desde hace tiempo, para conversar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China.

Punto Final señaló que ese encuentro no se registró en la agenda oficial de actividades del mandatario y que Presidencia argumentó que Jerí usó una capucha para evitar que le tomen fotografías.

En su mensaje de este domingo, el mandatario aseguró que acudió al local junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta, ya que conocía al empresario chino.

Agregó que su conversación no tuvo un contenido «irregular» y se centro, principalmente, en la celebración del Día de la Amistad Perú-China que se celebrará el 1 de febrero. EFE

dub/vh