The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Serbia habla con Lavrov de fortalecer los lazos entre Belgrado y Moscú

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Zagreb, 26 ago (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo este martes que ha acordado con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, fortalecer las relaciones entre sus dos países, en una conversación telefónica en la que ambos abordaron además la crisis política en Bosnia-Herzegovina.

En un comunicado publicado en redes sociales, Vucic califica de «larga y cordial» la conversación que mantuvo con el jefe de la diplomacia rusa, sin especificar cuándo tuvo lugar la llamada.

“Hemos acordado seguir mejorando la cooperación económica, la participación en proyectos conjuntos y, al mismo tiempo, analizamos las relaciones políticas, con el deseo de promover la comunicación y la cooperación en diversos foros, organizaciones e instituciones a nivel internacional”, señaló el mandatario populista y nacionalista que domina el escenario político serbio desde 2012.

Con especial atención, según Vucic, ambos abordaron la situación que atraviesa Bosnia-Herzegovina tras la destitución del prorruso y secesionista Milorad Dodik como presidente de la República Srspska, una de las dos entidades que conforman el país balcánico.

El jefe del Estado serbio se refirió a ello como una “crisis provocada allí desde el exterior, con constantes ataques contra la República Srpska”.

Dodik fue destituido tras ser condenado en firme por desacatar órdenes del alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, y del Tribunal Constitucional del país.

Belgrado y Moscú coinciden con el líder serbobosnio en responsabilizar a Schmidt, cuya legitimidad no reconocen, de la crisis que vive la nación balcánica 30 años después de la sangrienta guerra que enfrentó a sus diversas etnias.

En su charla con Lavrov, Vucic también habló de presuntos “intentos constantes de expulsión de la población serbia de sus hogares centenarios” en Kosovo y un «silencio de la mayor parte de la comunidad internacional” al respecto.

Mientras es un país candidato a la plena adhesión a la Unión Europea, Serbia mantiene sus tradicionales lazos de amistad con Moscú y, aunque ha condenado la violación rusa del territorio ucraniano, hasta ahora se ha negado a sumarse a las sanciones impuestas a Rusia por los Veintisiete por su agresión contra Ucrania. EFE

vb/wr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR