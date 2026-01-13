El Presidente del Parlamento cifra en 400 las excarcelaciones desde diciembre en Venezuela

Caracas, 13 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavistas Jorge Rodríguez, afirmó este martes que se han producido más de 400 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado diciembre y aseguró que continuarán como parte de un «gesto unilateral» del Gobierno de Delcy Rodríguez.

«Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar, nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle un poco dos a la soberbia, pero ustedes (opositores) tienen que bajarle a la mezquindad», señaló Rodríguez en una sesión del Parlamento, transmitido por el canal de Youtube ANTV. EFE

