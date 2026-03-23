El presidente del Parlamento iraní niega informes de medios sobre negociaciones con EE.UU.

2 minutos

Teherán, 22 mar (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró este lunes que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, después de que algunos medios informaran de que Washington está manteniendo conversaciones con él para poner fin a la guerra.

“No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel”, afirmó Ghalibaf en un mensaje en la red social X.

El dirigente iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria dijo que “el pueblo iraní exige un castigo completo para los agresores” y subrayó que las autoridades del país se mantienen “firmes” hasta alcanzar ese objetivo.

Así reaccionó Ghalibaf a los informes de algunos medios que apuntaban a que Estados Unidos estaría manteniendo conversaciones con él para un posible alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que se han iniciado negociaciones con un político “respetado” del país —sin revelar su identidad— para poner fin a la guerra, por lo que dijo haber pospuesto durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las conversaciones.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, admitió hoy que el país ha recibido mensajes de EE.UU. a través de intermediarios en los que solicitaba negociaciones, pero aseguró que en este momento no hay conversaciones en curso.

El diplomático también rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la «guerra impuesta» y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no ha cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado. EFE

ash/fpa