El presidente del Parlamento venezolano dice que trabajará para traer a Maduro de vuelta

3 minutos

Caracas, 5 ene (EFE).- El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo este lunes tras ser reelegido que trabajará para traer de vuelta a Venezuela al mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos y se encuentra a la orden de la Justicia de ese país.

Durante el acto de instalación del nuevo período legislativo 2026-2031, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez aseguró que su función en los próximos días será recurrir a «todos los procedimientos» y ante «todas las tribunas y a todos los espacios» para lograr traer de vuelta a Maduro.

Además, el jefe del Parlamento lamentó que la curul de Flores, diputada electa por el chavismo, este vacío, al tiempo que consideró estar en «deuda con su valentía» y dijo que esa «deuda solo será saldada» cuando ella regrese a Venezuela.

Rodríguez aprovechó para honrar a los que llamó «héroes caídos» el pasado 3 de enero, quienes murieron durante la operación -que incluyó bombardeos- de Estados Unidos en Caracas y los estados cercanos La Guaira, Aragua y Miranda (norte).

«Pido que las lágrimas se conviertan en fuerza, que las lágrimas se conviertan en entereza, que las lágrimas se conviertan en certezas de que lograremos construir la paz», expresó.

En este sentido, pidió construir la «paz de la libertad» y no la de los «subyugados» ni la de los «silenciosos», al tiempo que convocó a los venezolanos, incluyendo a los partidos opositores, al diálogo para «construir propuestas políticas, sociales, económicas, humanas».

«Estas son horas de encontrarnos, porque cualquier cosa que venga de afuera siempre será peor», advirtió Rodríguez, quien subrayó que las bombas y balas no solo atraviesan a los chavistas.

Rodríguez fue reelegido como jefe del Parlamento de Venezuela en una sesión que contó entre sus protagonistas con nuevos rostros de la oposición y estuvo marcada por la captura de Maduro y Flores.

El mandatario venezolano y su esposa fueron llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Este mismo lunes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como mandataria encargada del país, dos días después de la captura de Maduro. EFE

rbc/bam/lnm

(foto) (vídeo)