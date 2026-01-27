El presidente iraní afirma que da la bienvenida a cualquier proceso que evite una guerra

Teherán, 27 ene (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este martes que está listo para dar la bienvenida a cualquier proceso que conduzca a la paz y evite una guerra, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán siempre ha estado y está dispuesta a acoger, dentro del marco de las leyes internacionales y con la plena preservación y respeto de los derechos de la nación y el país, cualquier proceso que conduzca a la paz, la tranquilidad y la eliminación de conflictos y guerras”, dijo Pezeshkian en una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, informó la oficina presidencial iraní.

Al mismo tiempo, el mandatario iraní acusó a Estados Unidos y a Israel de ejercer presiones económicas, empezar la guerra de junio y apoyar las recientes protestas que han sacudido el país y en las que han muerto miles de personas, la mayoría manifestantes.

“Pensaron que podían convertir a Irán en Siria o Libia”, dijo Pezeshkian, que añadió que esas asunciones proceden de un insuficiente “conocimiento de la verdad, la naturaleza y la grandeza de la nación iraní”.

Las palabras el presidente iraní se producen tras la llegada la víspera a Oriente Medio del grupo de portaaviones estadounidenses de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln.

Este despliegue fue ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió a Irán que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país.

Anoche, la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió que la llegada a la región de la flota estadounidense incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos. EFE

