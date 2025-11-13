El presidente Mulino critica insultos proferidos en Guatemala contra selección de Panamá

Ciudad de Panamá, 13 nov (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó este jueves su «repudio» contra lo que definió como una «agresión» sufrida por la selección de fútbol de su país a su llegada a Guatemala para jugar un partido crucial de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

La prensa panameña ha comentado hoy los insultos racistas y agravios diversos con los que fanáticos guatemaltecos recibieron a la plantilla que dirige Thomas Christiansen. Incluso se ha informado de que un autobús que transportaba hinchas panameños fue asediado por encapuchados.

«Repudio como panameño la agresión y la forma poco civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival», expresó el presidente durante su conferencia de prensa semanal.

«Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa, nuestro país ha sido supremamente respetuoso cuando vienen todas las selecciones de todas partes, incluso en aquellos juegos enconados que hemos tenido, Panamá se porta a la altura», agregó.

El gobernante dijo confiar en que los hinchas guatemaltecos «sepan comportarse a la altura hoy», cuando las selecciones de ambos países se enfrentarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, de la capital guatemalteca.

Guatemala ocupa el tercer lugar del Grupo A con 5 puntos, mientras que Panamá comparte el liderato con Surinam, ambos con 6.

Un triunfo del equipo de Christiansen en Guatemala le acercaría a la clasificación y eliminaría al local de la carrera.

Un empate, traslada el suspense a la última fecha, en la que Panamá se medirá con El Salvador. Y una derrota de Panamá le obligaría a buscar un triunfo abultado en el partido final. EFE

gf/hbr