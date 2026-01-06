El presidente surcoreano apuesta por una recuperación plena de los vínculos con China

Pekín, 6 ene (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, se reunió este martes en Pekín con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y defendió el refuerzo de la cooperación económica y comercial entre ambos países como vía para consolidar la relación bilateral y aportar «mayor certidumbre» a su desarrollo mutuo.

Según informó la agencia estatal Xinhua, el encuentro tuvo lugar en la residencia estatal de Diaoyutai, en el marco de la visita de Estado de Lee a China.

Li afirmó que las relaciones bilaterales muestran un «nuevo impulso», un día después de las conversaciones mantenidas entre Lee y el presidente chino, Xi Jinping.

El jefe del Gobierno chino subrayó que China y Corea del Sur son «importantes socios económicos y comerciales» y recordó que, en los más de 30 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países han aprovechado sus ventajas complementarias para impulsar el desarrollo común.

En ese contexto, instó a «abandonar la lógica de suma cero», reforzar la cooperación y profundizar la integración de sus cadenas industriales y de suministro.

Li señaló además la disposición de Pekín a ampliar la apertura de su mercado y a avanzar la cooperación en ámbitos emergentes como la fabricación de alto nivel, la inteligencia artificial y las nuevas energías, al tiempo que animó a las empresas surcoreanas a aumentar su inversión en China y expresó su deseo de que Seúl facilite también la inversión china en Corea del Sur.

Ambas partes, añadió, deberían «defender conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio».

Por su parte, Lee afirmó que Seúl concede «gran importancia» a sus relaciones con Pekín y expresó su voluntad de respetar los intereses fundamentales de ambas partes, mantener un diálogo estrecho y profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa en los ámbitos económico y comercial.

El mandatario surcoreano se mostró asimismo dispuesto a reforzar la coordinación multilateral con China para promover la paz y la estabilidad regional e internacional.

La reunión se celebró un día después del encuentro entre Xi y Lee, en el que ambos líderes abordaron el relanzamiento de los vínculos bilaterales, una cita que incluyó también un breve momento informal captado por las cámaras cuando el presidente surcoreano se hizo un ‘selfie’ con un teléfono regalado por su homólogo chino en su anterior reunión, quien bromeó con que el dispositivo podría «espiar».

Tras concluir su agenda en Pekín, Lee se desplazó este martes a Shanghái, segunda etapa de su visita de Estado a China, que se prolongará hasta el 7 de enero por invitación del presidente Xi. EFE

