El presidente surcoreano pide un plan de evacuación para sus nacionales en Oriente Medio

Seúl, 5 mar (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitó este jueves a su Gobierno que elabore un plan de evacuación para los ciudadanos surcoreanos en Oriente Medio, en plena escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Pido a las autoridades pertinentes que identifiquen sin que falte una sola persona de nuestros nacionales allí, incluidos empleados, viajeros de negocios, estudiantes y turistas, y preparen minuciosamente planes de evacuación de emergencia», aseguró el mandatario durante una reunión ministerial, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Lee insistió en que deben utilizarse todos los medios disponibles, incluidas aeronaves fletadas o militares, y pidió proteger además los navíos surcoreanos en aguas de Oriente Medio.

Varios países, entre ellos Estados Unidos o Japón, han comenzado a evacuar a algunos de sus nacionales en la región a medida que se expande el conflicto, que comenzó el sábado con una oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Irán ha respondido lanzando misiles contra Israel y contra países vecinos aliados de Washington, mientras el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó este miércoles que tiene munición suficiente para completar su campaña y sugirió que la guerra podría durar hasta ocho semanas. EFE

