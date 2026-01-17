El presidente Yoweri Museveni gana las elecciones en Uganda

1 minuto

Nairobi, 17 ene (EFE).- El presidente ugandés Yoweri Museveni ganó a los 81 años con una amplia mayoría las elecciones del pasado jueves, en las que buscaba un séptimo mandato tras ocupar el poder desde 1986, según los resultados oficiales anunciados este sábado por la Comisión Electoral (EC, en inglés), que ya han sido rechazados por la oposición.

Según los datos revelados por el presidente de la EC, el juez Simon Byabakama, Museveni, jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), obtuvo 7,9 millones de votos (71,65 %), lo que le permitiría revalidar una vez más el cargo evitando una segunda vuelta.

En segundo lugar, quedó el cantante y líder opositor Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, con 2,7 millones de votos (24,72 %), quien rechazó los resultados anunciados por la EC y denunció un fraude «masivo» durante una jornada electoral, marcada por problemas técnicos y el bloqueo temporal de internet impuesto por las autoridades. EFE

lbg/vh