El presidente Yoweri Museveni gana las elecciones en Uganda

3 minutos

Nairobi, 17 ene (EFE).- El presidente ugandés Yoweri Museveni ganó a los 81 años con una amplia mayoría las elecciones del pasado jueves, en las que buscaba un séptimo mandato tras ocupar el poder desde 1986, según los resultados oficiales anunciados este sábado por la Comisión Electoral (EC, en inglés), que ya han sido rechazados por la oposición.

Según los datos revelados por el presidente de la EC, el juez Simon Byabakama, Museveni, jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), obtuvo 7,9 millones de votos (71,65 %), lo que le permitiría revalidar una vez más el cargo evitando una segunda vuelta.

En segundo lugar, quedó el cantante y líder opositor Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, con 2,7 millones de votos (24,72 %), quien rechazó los resultados anunciados por la EC y denunció un fraude «masivo» durante una jornada electoral marcada por problemas técnicos y el bloqueo temporal de internet impuesto por las autoridades desde el pasado martes.

Wine se encuentra en paradero desconocido después de denunciar que su residencia a las afueras de la capital, Kampala, fue asaltada anoche en una redada de la Policía y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), de la que el político consiguió escapar.

En un vídeo difundido este sábado en la red social X poco antes del anuncio de los resultados, Wine afirmó: «Rechazamos todo lo que declare el señor Byabakama, porque los supuestos resultados que anuncian son falsos y no reflejan en absoluto lo que ocurrió en los colegios electorales ni lo que formula en las actas».

«Después de detener a casi todos nuestros agentes (electorales), manipular las urnas y cortar el acceso a internet, el régimen está intentando amañar las elecciones una vez más», añadió.

Las horas posteriores a la votación se han visto teñidas de acusaciones de violencia contra la población y contra seguidores de la oposición.

Así, Wine denunció que la noche del jueves al menos diez seguidores de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), fueron asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad ugandesas en la casa de uno de sus diputados en el distrito de Butambala (centro).

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta ONG africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

En el vídeo difundido este sábado en X, Wine denunció la muerte al menos otras once personas en diferentes partes del país, lo que sumaría al menos 21 junto a las diez de Butambala.

Museveni, quien alcanzó el poder tras liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor, es el cuarto presidente africano con más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le permitió presentarse una vez más a las elecciones.

Ocho candidatos optaban a la Presidencia para un mandato de cinco años en una jornada en la que los ugandeses también votaron para elegir a los miembros del Parlamento.

La campaña electoral estuvo marcada por la represión y los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición, con la detención de al menos 550 personas, según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. EFE

