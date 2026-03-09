El primer ministro canadiense apoya excluir a Andrés de la línea de sucesión real británica

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este sábado que el expríncipe británico Andrés debería ser eliminado de la línea de sucesión real por su comportamiento «deplorable» en medio del escándalo por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Reino Unido tendría que someter cualquier cambio en los sucesores al trono al acuerdo de los otros 14 reinos que forman la Mancomunidad de Naciones y que tienen a Carlos III como jefe de Estado, entre ellos Canadá.

Andrew Mountbatten-Windsor es investigado por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público tras las revelaciones sobre sus contactos con el fallecido exfinanciero Epstein.

Fue arrestado y puesto en libertad en febrero por sospecha de haber pasado información confidencial al exejecutivo estadounidense durante su mandato como enviado comercial de Reino Unido entre 2001 y 2011.

«Hay un proceso para hacerlo (…), pero sin duda creo que su comportamiento, que es deplorable y le ha llevado a ser despojado de sus títulos reales, sin duda (…) requiere su expulsión de la línea de sucesión», declaró Carney a periodistas de visita en Tokio.

El expríncipe, que fue despojado de sus títulos reales el año pasado por sus presuntas conexiones con Epstein, ha negado todas las acusaciones.

Virginia Giuffre, que se suicidó el año pasado, afirmó que fue víctima de tráfico sexual en tres ocasiones para mantener relaciones sexuales con el miembro de la realeza británica, la primera en 2001 y las dos siguientes cuando tenía 17 años.

Andrés llegó a un acuerdo en 2022 en una demanda civil presentada por Giuffre en Estados Unidos, sin admitir su responsabilidad.

El comentario de Carney se produce después de que Australia y Nueva Zelanda anunciaran su apoyo a remover a Andrés de la línea de sucesión.

