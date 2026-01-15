El primer ministro de Singapur destituye a líder de la oposición por mentir bajo juramento

Bangkok, 15 ene (EFE).- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, anunció este jueves la destitución de Pritam Singh como líder de la oposición en el Parlamento, con relación a un dictamen de culpabilidad por mentir bajo juramento en la cámara en 2021.

«Después de considerar el asunto cuidadosamente, he decidido que la condena contra el Sr. Singh, junto con la opinión del Parlamento sobre su inadecuación, hacen que ya no sea sostenible que continúe como líder de la oposición» en la cámara baja, dijo Wong en un comunicado divulgado en su perfil de Facebook y en el medio oficial The Straits Times.

Singh dejará de ser líder y portavoz del opositor Partido de los Trabajadores en el Parlamento, perdiendo algunos privilegios económicos y el derecho a réplica en los debates, pero continuará ejerciendo de diputado y secretario general de la formación.

El mandatario de Singapur, isla gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) que lidera Wong, dijo que espera recibir «pronto» la nominación de un nuevo líder de la oposición «para que este importante puesto (…) no permanezca vacante por mucho tiempo».

Un tribunal de la ciudad-Estado asiática declaró en febrero de 2025 culpable a Singh de mentir bajo juramento frente a un comité parlamentario que investigaba a la entonces diputada de su formación Raeesah Khan en diciembre de 2021.

Singh recibió una multa de 14.000 dólares singapurenses (unos 10.880 dólares de EE.UU.).

Aunque la ley singapurense impide a los ciudadanos que han recibido multas de al menos 10.000 dólares singapurenses (más de 7.400 dólares estadounidenses) ser diputados durante cinco años, la descalificación es aplicable cuando la cifra se rebasa en una única amonestación y no por la suma de varias, como fue el caso de Singh.

Singh, que defiende su inocencia, fue acusado de mentir al declarar que había pedido a Khan que rectificara de un discurso en el Parlamento en el que supuestamente desvirtuó los comentarios denigrantes de policías ante una víctima de violación.

La Fiscalía afirmó que, en lugar de eso y utilizando como testigo a la propia Khan, quien acabó dimitiendo, Singh la guió «intencionadamente» para mantener su «mentira».

El político se presentó como candidato a las elecciones del pasado mayo, que volvió a ganar el PAP, a los mandos de la isla desde su independencia en 1965.

Singapur es considerado un país «parcialmente libre» por la organización Freedom House, y la oposición ha acusado al PAP en el pasado de manipular las circunscripciones electorales para beneficiar a la formación gobernante y de coerción económica, entre otras críticas. EFE

